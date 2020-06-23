Стало известно, что будут перекрывать в Петербурге из-за «Алых парусов»

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры обнародовал график ограничений автомобильного движения, которые будут введены в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Подробная информация появилась 23 июня.
Как следует из сообщения КРТИ Петербурга, частичное ограничение движение начнется с полуночи 26 июня, а полное — с восьми утра 27 июня.
Движение будет полностью прекращено:
- с 22.00 27 июня до 01.00 28 июня по Западному скоростному диаметру на участке от Приморского пр. до наб. р. Екатерингофки;
- с 08.00 27 июня до 02.00 28 июня по наб. Гребного канала, Северной дороге, Бодрову пер., наб. Мартынова от Бодрова пер. до ул. Рюхина, Южной дороге, Крестовскому пр. от ул. Рюхина до Южной дороги, Большому Петровскому мосту, ул. Савиной, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Футбольной аллее;
- с 08.00 27 июня до 06.00 28 июня по Петровской косе;
- с 17.00 27 июня до 03.00 28 июня по Морской наб. от Капитанской ул. до Наличной ул., Наличной ул. от Уральской ул. до Морской наб.;
- с 19.00 27 июня до 01.00 28 июня по Приморскому пр. от Яхтенной ул. до ул. Савушкина, Яхтенной ул. от Приморского пр. до Яхтенного моста, Яхтенному мосту, мосту Бетанкура, наб. Макарова в направлении от Адмиральского проезда к мосту Бетанкура, Адмиральскому проезду, ул. Одоевского от Уральской ул. до моста Бетанкура, пр. КИМа от Уральской ул. до наб. Макарова, Бобыльской ул., Морской ул., Безымянному пер., Гартнеровскому пер., Старой ул., Березовой аллее;
- с 19.00 27 июня до 02.00 28 июня по наб. Макарова в направлении от моста Бетанкура к Адмиральскому проезду.
Движение будет частично ограничено:
- с 00.00 26 июня до 10.00 28 июня путем запрета остановки транспортных средств по Приморскому пр., наб. Гребного канала, Северной дороге, Бодрову пер., наб. Мартынова от Бодрова пер. до ул. Рюхина, ул. Рюхина от Морского пр. до наб. Мартынова, Морскому пр. от Петроградской ул. до ул. Рюхина, Крестовскому пр. от Петроградской ул. до ул. Рюхина, Южной дороге, Петровской косе, Адмиральскому проезду;
- с 10.00 26 июня до 10.00 30 июня путем закрытия крайней правой полосы движения по Морской наб. вдоль д. 37/2 в направлении от Капитанской ул. к Адмиральскому проезду.
Маршруты объезда:
- ул. Савушкина – Туристская ул. – Яхтенная ул. – Беговая ул.;
- ул. Рюхина – Морской пр. – Крестовский пр. – Спортивная ул. – Лазаревский мост;
- ул. Кораблестроителей – Уральская ул. – наб. Макарова – Тучков мост – Ждановская наб./Ждановская ул.;
- Петровская пл. – Петровский пр. – Ждановская наб. – Петровский пер. – ул. Красного Курсанта – Корпусная ул. – Пионерская ул. – Лазаревский мост.
Маршруты объезда закрытого участка ЗСД:
- Уральская ул. – наб. Макарова – Тучков мост – Ждановская ул. – Лазаревский мост;
- Приморский пр. – Ушаковский мост – Каменноостровский пр. – Большой пр. П.С./Большая Пушкарская ул. – Тучков мост – наб. Макарова – Дворцовый мост;
- наб. р. Екатерингофки – наб. Обводного канала – Московский пр. – Садовая ул. – Невский пр. – Дворцовый мост;
- наб. р. Екатерингофки – наб. Обводного канала – Московский пр. – Садовая ул. – Троицкий мост – Петровская наб. – Сампсониевский мост.
В этом году наблюдать за торжеством «Алых парусов» с берегов Невы, как это было обычно, не получится. В связи с распространением коронавируса праздник перевели в онлайн. В субботу, 27 июня, бриг «Россия» будет делать проход в Финском заливе, а все федеральные каналы — вести трансляцию в прямом эфире.
Ранее «Фонтанка» показывала, как прошла репетиция предстоящего вечера выпускников в новом формате.