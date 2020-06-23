Стало известно, что будут перекрывать в Петербурге из-за «Алых парусов»

- с 22.00 27 июня до 01.00 28 июня по Западному скоростному диаметру на участке от Приморского пр. до наб. р. Екатерингофки;

Как следует из сообщения КРТИ Петербурга, частичное ограничение движение начнется с полуночи 26 июня, а полное — с восьми утра 27 июня.

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры обнародовал график ограничений автомобильного движения, которые будут введены в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Подробная информация появилась 23 июня.

- с 08.00 27 июня до 02.00 28 июня по наб. Гребного канала, Северной дороге, Бодрову пер., наб. Мартынова от Бодрова пер. до ул. Рюхина, Южной дороге, Крестовскому пр. от ул. Рюхина до Южной дороги, Большому Петровскому мосту, ул. Савиной, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Футбольной аллее;



- с 08.00 27 июня до 06.00 28 июня по Петровской косе;



- с 17.00 27 июня до 03.00 28 июня по Морской наб. от Капитанской ул. до Наличной ул., Наличной ул. от Уральской ул. до Морской наб.;



- с 19.00 27 июня до 01.00 28 июня по Приморскому пр. от Яхтенной ул. до ул. Савушкина, Яхтенной ул. от Приморского пр. до Яхтенного моста, Яхтенному мосту, мосту Бетанкура, наб. Макарова в направлении от Адмиральского проезда к мосту Бетанкура, Адмиральскому проезду, ул. Одоевского от Уральской ул. до моста Бетанкура, пр. КИМа от Уральской ул. до наб. Макарова, Бобыльской ул., Морской ул., Безымянному пер., Гартнеровскому пер., Старой ул., Березовой аллее;



- с 19.00 27 июня до 02.00 28 июня по наб. Макарова в направлении от моста Бетанкура к Адмиральскому проезду.

