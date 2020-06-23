Глава Ростуризма: В течение недели справки на коронавирус для отдыхающих в санаториях отменят

Обязательные справки об отсутствии коронавируса для отдыхающих в санаториях могут отменить уже в ближайшее время. Как заявила 23 июня глава Ростуризма Зарина Догузова в программе «Док-ток» на Первом канале, этот вопрос ее ведомство обсуждает с Роспотребнадзором.



«И мы, и Роспотребнадзор <...> работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», - сказала Догузова (цитата по ТАСС).



Отметим, пока в рекомендациях Роспотребнадзора четко указано, что при заезде в санаторий необходимо предоставить справки об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении. Представители отельеров заявляли, что это требование иногда приводит к отмене забронированных поездок.

