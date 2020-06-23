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23.06.2020 21:21
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Глава Ростуризма: В течение недели справки на коронавирус для отдыхающих в санаториях отменят

Обязательные справки об отсутствии коронавируса для отдыхающих в санаториях могут отменить уже в ближайшее время. Как заявила 23 июня глава Ростуризма Зарина Догузова в программе «Док-ток» на Первом канале, этот вопрос ее ведомство обсуждает с Роспотребнадзором.

«И мы, и Роспотребнадзор <...> работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», - сказала Догузова (цитата по ТАСС).

Отметим, пока в рекомендациях Роспотребнадзора четко указано, что при заезде в санаторий необходимо предоставить справки об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении. Представители отельеров заявляли, что это требование иногда приводит к отмене забронированных поездок.

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Комментарии (4)

261842591
Хоть отменят,хоть нет,какая разница,что много народа рванет на курорты наши?
krasnonosov
Кто сказал, что их не вернут сразу после обнуления сказочного?
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