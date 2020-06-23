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23.06.2020 21:05
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Президент РПЛ о разгроме школьников из «Ростова»: Это просто несправедливо

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин впервые высказался по поводу спорного решения о проведении матча 23-го тура чемпионата России «Сочи» - «Ростов». В эфире телеканала «Россия 24» 23 июня он заявил, что все клубы находились в равных условиях.

«Клубы знали, что в календаре нет резервной даты, мы планировали календарь с равными условиями для всех клубов. У клубов не было преимущества перед конкурентами по турнирной таблице, поэтому мы не рассматривали возможность переноса. Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек, это просто несправедливо, если по-человечески. Но восхищен тем, как мальчишки эту игру провели», - подчеркнул Прядкин.

Напомним, что перед этой игрой в составе «Ростова» обнаружили шестерых футболистов, больных коронавирусом. Из-за этого вся команда ушла на двухнедельный карантин, а на матч отправились ребята преимущественно 2003 года рождения, так как сочинский клуб переносить игру отказался. В результате, ростовчане уступили со счетом 1:10. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

После этого случаи заражения обнаружили в московском «Динамо» и «Уфе».

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Комментарии (1)

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Ага, поверили. Чтобы Ротенберг у Путина не спросил разрешения на несправедливость
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