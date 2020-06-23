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23.06.2020 20:43
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В Мексике произошло сильное землетрясение. Очевидцы рассказали «Фонтанке» о страшных толчках, докатившихся до столицы

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в штате Оахака на юге Мексики около 18:30 мск, сообщает 23 июня геологическая служба США.

Фото: Google

Эпицентр находился на Тихоокеанском побережье в паре десятков километров к югу города Крусесита. Как сообщает местная газета OaxacaesNoticia, толчок привёл к повреждению зданий, на улицы обрушились куски бетона.

От подземных толчков затряслись здания даже в столице Мехико, которая находится почти в 700 километрах от эпицентра.

«Я выгуливала собаку и пила кофе, когда сработала сирена. Минуту ничего не происходило, а затем... землетрясение. Я очень испугалась», - рассказала «Фонтанке» жительница Мехико Майра Арриага. По её словам, ощущение от вибраций было похоже на то, что человек испытывает, стоя на движущейся платформе.

«Все люди покинули здания в целях безопасности. Было так странно! Все (находились) на улицах в масках, стараясь соблюдать при этом социальную дистанцию», - добавила девушка.

Фото: Animal Político
Фото: Animal Político
Фото: Animal Político
Фото: Animal Político

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что предварительных сообщений о пострадавших и ущербе пока нет, но добавил, что он все еще ожидает сообщений из Оахаки, горного штата, в котором расположены кофейные плантации, пляжные курорты и испанская колониальная архитектура, передаёт CNN.

Центр по предупреждению о цунами в США говорит об угрозе цунами до 3 метров на западном побережье Мексики. Эквадор может накрыть волна в один метр, до 0,3 метра - в районах Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гавайских островов, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Перу.

Фото: Google

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