В Мексике произошло сильное землетрясение. Очевидцы рассказали «Фонтанке» о страшных толчках, докатившихся до столицы
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в штате Оахака на юге Мексики около 18:30 мск, сообщает 23 июня геологическая служба США.
Эпицентр находился на Тихоокеанском побережье в паре десятков километров к югу города Крусесита. Как сообщает местная газета OaxacaesNoticia, толчок привёл к повреждению зданий, на улицы обрушились куски бетона.
#VIDEO📹 El fuerte sismo de 7,5 en Crucecita Huatulco, #Oaxaca, causó algunos derrumbes en el centro de la ciudad . pic.twitter.com/FXaPBvFQxI— Oaxaca Es Más Noticia (@mas_oaxaca) June 23, 2020
🚨El #sismo magnitud 7.1 con epicentro en Crucecita Huatulco, #Oaxaca. Ocasionó daños en el Centro Histórico de la Capital. pic.twitter.com/iD70elgxP1— Diario El Fortín📱 (@diarioelfortin) June 23, 2020
От подземных толчков затряслись здания даже в столице Мехико, которая находится почти в 700 километрах от эпицентра.
«Я выгуливала собаку и пила кофе, когда сработала сирена. Минуту ничего не происходило, а затем... землетрясение. Я очень испугалась», - рассказала «Фонтанке» жительница Мехико Майра Арриага. По её словам, ощущение от вибраций было похоже на то, что человек испытывает, стоя на движущейся платформе.
«Все люди покинули здания в целях безопасности. Было так странно! Все (находились) на улицах в масках, стараясь соблюдать при этом социальную дистанцию», - добавила девушка.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что предварительных сообщений о пострадавших и ущербе пока нет, но добавил, что он все еще ожидает сообщений из Оахаки, горного штата, в котором расположены кофейные плантации, пляжные курорты и испанская колониальная архитектура, передаёт CNN.
Центр по предупреждению о цунами в США говорит об угрозе цунами до 3 метров на западном побережье Мексики. Эквадор может накрыть волна в один метр, до 0,3 метра - в районах Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гавайских островов, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Перу.