Эпицентр находился на Тихоокеанском побережье в паре десятков километров к югу города Крусесита. Как сообщает местная газета OaxacaesNoticia , толчок привёл к повреждению зданий, на улицы обрушились куски бетона.

От подземных толчков затряслись здания даже в столице Мехико, которая находится почти в 700 километрах от эпицентра.



«Я выгуливала собаку и пила кофе, когда сработала сирена. Минуту ничего не происходило, а затем... землетрясение. Я очень испугалась», - рассказала «Фонтанке» жительница Мехико Майра Арриага. По её словам, ощущение от вибраций было похоже на то, что человек испытывает, стоя на движущейся платформе.