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23.06.2020 20:25
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Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск», - говорится в сообщении.

Как сообщает информагентство БелТа, белорусский лидер прибудет на военный парад вчесть 75-летя победы в Великой Отечественной войне с сыновьями.

Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
А чо? ПапаКоле недавно гундосил про "майдан" от путЕна. Поехал торговаться?
krasnonosov
Неужели унизится и перед встречей пройдет с сыновьями через путинский обеззараживающий тоннель в его бункер? А на поверхности будет работать двойник путина?
SNOW
"вчесть 75-летя" Фъ, купи себе редактора!
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