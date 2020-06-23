Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск», - говорится в сообщении.

Как сообщает информагентство БелТа, белорусский лидер прибудет на военный парад вчесть 75-летя победы в Великой Отечественной войне с сыновьями.