Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Глава РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет, следует из данных сайта пресс-службы Кремля.
«В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести <...> единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка», — говорится в указе.
Президент пообещал россиянам единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет и в июле во время обращения к гражданам 23 июня.