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23.06.2020 19:51
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет, следует из данных сайта пресс-службы Кремля.

«В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести <...> единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка», — говорится в указе.

Президент пообещал россиянам единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет и в июле во время обращения к гражданам 23 июня.

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Комментарии (1)

krasnonosov
А что делать родителям, которые потеряли работу, но ребенку исполнилось 16 лет?
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