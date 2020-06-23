FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
68.84р77.68р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 20:58
0
Печать

Набережную Смоленки перекроет ремонт. Ограничения ждут Шуваловский, Рижский и Старо-Петергофский проспекты

Новые ограничения движения в Петербурге из-за различных работ вступят в силу 25 и 26 июня. На набережной Смоленки будут ремонтировать дорогу, на Шуваловском проспекте - прокладывать газопровод, а на Рижском - ставить строительные леса.

Как сообщает 23 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 июня по 23 июля из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта по набережной реки Смоленки от проспекта КИМа до Уральской улицы, а с 10 по 13 июля там же будет закрыто направление движения от проспекта КИМа к Уральской.

Кроме того, с 10 по 11 июля перекроют проезд по переулку Декабристов и Сазоновской улице у Уральской улицы, а с 12 по 13 июля - по Смоленскому мосту. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга

С 25 июня по 14 октября ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать газопровод на Шуваловском проспекте, в связи с чем ограничат движение на участке от улицы Оптиков до Мебельной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 26 июня по 15 октября ограничивается движение по Рижскому и Старо-Петергофскому проспектам около многоквартирного жилого дома 35, литера А по Рижскому проспекту. ООО «Фасадстрой» разместит строительные леса для капитального ремонта дома.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний