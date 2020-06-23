Новые ограничения движения в Петербурге из-за различных работ вступят в силу 25 и 26 июня. На набережной Смоленки будут ремонтировать дорогу, на Шуваловском проспекте - прокладывать газопровод, а на Рижском - ставить строительные леса.



Как сообщает 23 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 июня по 23 июля из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта по набережной реки Смоленки от проспекта КИМа до Уральской улицы, а с 10 по 13 июля там же будет закрыто направление движения от проспекта КИМа к Уральской.