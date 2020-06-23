Набережную Смоленки перекроет ремонт. Ограничения ждут Шуваловский, Рижский и Старо-Петергофский проспекты
Новые ограничения движения в Петербурге из-за различных работ вступят в силу 25 и 26 июня. На набережной Смоленки будут ремонтировать дорогу, на Шуваловском проспекте - прокладывать газопровод, а на Рижском - ставить строительные леса.
Как сообщает 23 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 июня по 23 июля из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта по набережной реки Смоленки от проспекта КИМа до Уральской улицы, а с 10 по 13 июля там же будет закрыто направление движения от проспекта КИМа к Уральской.
Кроме того, с 10 по 11 июля перекроют проезд по переулку Декабристов и Сазоновской улице у Уральской улицы, а с 12 по 13 июля - по Смоленскому мосту. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».
С 25 июня по 14 октября ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать газопровод на Шуваловском проспекте, в связи с чем ограничат движение на участке от улицы Оптиков до Мебельной улицы.
С 26 июня по 15 октября ограничивается движение по Рижскому и Старо-Петергофскому проспектам около многоквартирного жилого дома 35, литера А по Рижскому проспекту. ООО «Фасадстрой» разместит строительные леса для капитального ремонта дома.