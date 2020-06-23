ЦСКА оштрафовали за расистские кричалки фанатов в адрес нападающего «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту на матче 23-го тура чемпионата РПЛ ЦСКА — «Зенит». Как сообщает пресс-служба РФС во вторник, 23 июня, московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.



«В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей», — говорится в официальном заявлении.