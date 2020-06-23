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23.06.2020 19:19
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ЦСКА оштрафовали за расистские кричалки фанатов в адрес нападающего «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту на матче 23-го тура чемпионата РПЛ ЦСКА — «Зенит». Как сообщает пресс-служба РФС во вторник, 23 июня, московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

«В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что после одного из голов в исполнении Малкома болельщики ЦСКА начали ухать в его адрес, а также выкрикивали расистские оскорбления.

Матч завершился победой «Зенита» со счётом 4:0.

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