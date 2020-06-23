На Дворцовую площадь к параду привезут 220 ветеранов Великой Отечественной войны. У них взяли тесты на коронавирус

«Конечно, это, в первую очередь, праздник для ветеранов Великой Отечественной войны. Приглашается 220 участников. Доставка их будет осуществляться со всеми мерами безопасности с помощью волонтеров, администрации районов. За ними организован медицинский контроль, все они сдали тесты по требованию врачей и Роспотребнадзора, — рассказал он 23 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — В числе почетных гостей будут приглашены ветераны военной службы, руководящий состав ЗВО, и особое место будет выделено для медработников, которые находились в эпицентре борьбы с коронавирусом. Их будет порядка 70 человек».

На трибунах, установленных на Дворцовой площади, 24 июня парад будут смотреть вместо обычных полутора тысяч всего 720 гостей, рассказал вице-губернатор Владимир Кириллов.

По его словам, на входе будет измеряться температура, обязательны для всех маски и перчатки. Сами трибуны будут продезифинцированы, а рассадят гостей с учетом социальной дистанции.

«Доступ граждан к Дворцовой площади будет закрыт, как и на прилегающие территории. Я хотел бы обратиться ко всем — лучше всего этот праздничный парад смотреть по телевидению», — заявил чиновник.