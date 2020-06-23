Песков объяснил «отставшие» часы Путина во время его обращения к народу
В Кремле рассказали, почему во время трансляции обращения президента РФ к гражданам часы Владимира Путина показывали другое время. Всё просто — выступление шло в записи.
«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию РБК.
Обращение Путина началось в 17:00, а стрелки часов на его руке в это время подбирались к трём часам дня.
Отметим, что трансляция выступления президента первоначально была анонсирована на 15:00.