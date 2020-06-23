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23.06.2020 18:58
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Песков объяснил «отставшие» часы Путина во время его обращения к народу

В Кремле рассказали, почему во время трансляции обращения президента РФ к гражданам часы Владимира Путина показывали другое время. Всё просто — выступление шло в записи.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию РБК.

Обращение Путина началось в 17:00, а стрелки часов на его руке в это время подбирались к трём часам дня.

Отметим, что трансляция выступления президента первоначально была анонсирована на 15:00.

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Комментарии (3)

***_555
CGI на Эльбрусе?
krasnonosov
А сколько дублей было? Видимо, новенький двойник выступал. Не опытный.
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