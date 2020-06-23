Батарею, к которой гатчинец приковал своего сына, увезли на экспертизу. Стали известны подробности средневекового метода воспитания

Батарея, к которой 52-летний Олег Бузмаков из-под Гатчины пристёгивал своего 10-летнего сына, станет одним из главных вещдоков в деле об истязании несовершеннолетнего. Об этом сообщают 47news, раскрывая детали спорной воспитательной методики.



Элемент отопительной системы изымали 23 июня, а история началась 30 мая, когда Бузмаков обнаружил пятитысячную недостачу в семейной заначке. Быстро выяснилось, что деньги взял сын. Сперва отец задал ему ремня, а затем в голову мужчины пришла мысль приковать отпрыска к батарее, потому что тот, оскорбившись, грозился податься в бега.

