Батарею, к которой гатчинец приковал своего сына, увезли на экспертизу. Стали известны подробности средневекового метода воспитания
Батарея, к которой 52-летний Олег Бузмаков из-под Гатчины пристёгивал своего 10-летнего сына, станет одним из главных вещдоков в деле об истязании несовершеннолетнего. Об этом сообщают 47news, раскрывая детали спорной воспитательной методики.
Элемент отопительной системы изымали 23 июня, а история началась 30 мая, когда Бузмаков обнаружил пятитысячную недостачу в семейной заначке. Быстро выяснилось, что деньги взял сын. Сперва отец задал ему ремня, а затем в голову мужчины пришла мысль приковать отпрыска к батарее, потому что тот, оскорбившись, грозился податься в бега.
Суровый папа купил в магазине всё нужное, зафиксировал хомут на руке сорванца, а цепь прицепил к чугунной «гармошке». Так школьник просидел три дня, при этом, как утверждал отец, ребёнок мог сидеть за столом, ходить и лежать. На ночь же его великодушно отстёгивали и в туалет водили. Впрочем, внезапно воспитательный процесс был нарушен полицией по жалобе приятеля мальчика, ставшего свидетелем сего действа.
По информации издания, Бузмаков — индивидуальный предприниматель, работает электриком сам на себя. Мать имеет опыт работы в специализированном госучреждении, где содержатся дети с нарушениями психики. У бывшего пленника есть сестра и брат 20 и 18 лет соответственно. В отчем доме они уже не живут. Бузмаков на данный момент находится под арестом.