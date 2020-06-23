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23.06.2020 19:40
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Путин провел первую международную встречу с начала пандемии. Его собеседником стал прибывший на парад президент Сербии

Президенты России и Сербии встретились в преддверии торжественных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 23 июня сообщается на сайте Кремля.

Как следует из сообщения, Владимир Путин и Александр Вучич обсудили отношения между возглавляемыми ими странами, а также совместное противостояние организованной преступности, терроризму и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент Сербии также предложил российскому лидеру поговорить о ситуации на Балканах и пригласил в Белград.

Фото: с сайта kremlin.ru
Фото: с сайта kremlin.ru

Отметим, для Путина это первая встреча с главой иностранного государства, прибывшей на парад, а также первая международная встреча с начала пандемии коронавируса.

Ранее президент России обратился к народу. Подробнее — в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

VVM1962
Вовка наш выпал из обоймы элиты. Теперь общается с непризнанными и третьим миром.
mangup
"международную встречу" - это ни о чём. 21 век на дворе, давай уже межгалактическую.
krasnonosov
Ждем международную встречу сказочного с президентами Абхазии, ЛНР, ДНР, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Сомали и ЦАР
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