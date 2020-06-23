Путин провел первую международную встречу с начала пандемии. Его собеседником стал прибывший на парад президент Сербии
Президенты России и Сербии встретились в преддверии торжественных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 23 июня сообщается на сайте Кремля.
Как следует из сообщения, Владимир Путин и Александр Вучич обсудили отношения между возглавляемыми ими странами, а также совместное противостояние организованной преступности, терроризму и новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Сербии также предложил российскому лидеру поговорить о ситуации на Балканах и пригласил в Белград.
Отметим, для Путина это первая встреча с главой иностранного государства, прибывшей на парад, а также первая международная встреча с начала пандемии коронавируса.
Ранее президент России обратился к народу. Подробнее — в трансляции «Фонтанки».