Президенты России и Сербии встретились в преддверии торжественных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 23 июня сообщается на сайте Кремля.



Как следует из сообщения, Владимир Путин и Александр Вучич обсудили отношения между возглавляемыми ими странами, а также совместное противостояние организованной преступности, терроризму и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент Сербии также предложил российскому лидеру поговорить о ситуации на Балканах и пригласил в Белград.