30 залпов над Петропавловской крепостью. В Смольном рассказали о салюте 24 июня

Залповый салют в честь Победы состоится за час по полуночи, красочного фейерверка 24 июня не будет, сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов, посоветовав петербуржцам оставаться дома.



«Салют будет на Петропавловской крепости. 30 залпов, — заявил он 23 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Будет салют, не будет фейерверка, поэтому смысла выходить на набережную никакого нет. Салют лучше посмотреть по телевизору дома».

Кроме того, чиновник напомнил, что время проведения салюта — 23:00. А метрополитен будет работать только до 22:00.