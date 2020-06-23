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23.06.2020 18:43
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30 залпов над Петропавловской крепостью. В Смольном рассказали о салюте 24 июня

Залповый салют в честь Победы состоится за час по полуночи, красочного фейерверка 24 июня не будет, сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов, посоветовав петербуржцам оставаться дома.

«Салют будет на Петропавловской крепости. 30 залпов, — заявил он 23 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Будет салют, не будет фейерверка, поэтому смысла выходить на набережную никакого нет. Салют лучше посмотреть по телевизору дома».

Кроме того, чиновник напомнил, что время проведения салюта — 23:00. А метрополитен будет работать только до 22:00.

Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Петербурге 24 июня. В связи с этим в первой половине дня для движения будут перекрыты некоторые улицы в центре города. Часть ограничений уже вступила в силу. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

krasnonosov
Опять салют? Они же уже бабахали свои салюты победы в этом году!!!Сколько же они бабла уже отмыли и нового намоют?
abd31
конечно не надо никуда ходить!!!лучше сидеть гнить возле зомбоящика и слушать пропагандонов!!!...как весь это цирк реально достал!!!
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