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23.06.2020 18:38
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Задержанным после приговора по делу «Сети» переписывают протоколы. Активизм с гитарой и барабаном решили не признавать митингом

После суточного бдения в полицейских участках Петербурга активистам, выступившим в поддержку фигурантов дела «Сети», выписывают новые протоколы. Теперь им вменяют нарушение режима самоизоляции.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, после суток ожидания в 78-м отделе полиции активистам переписывают протоколы. Поддержку фигурантов дела «Сети» с барабанами и гитарой накануне сотрудники МВД квалифицировали как нарушение порядка проведения митинга. Однако сейчас полицейские составляют другие протоколы — за нарушение режима самоизоляции (статья 8.6_1 Закона «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге»). Информацию о новой квалификации также сообщает движение «Весна», участники которого сейчас находятся в отделе полиции.

Одной из задержанных является Яна Сахипова, жена осуждённого Юлия Бояршинова. Адвокат Ольга Кривонос сообщила «Фонтанке», что в отношении Сахиповой также составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. Полицейские заявили, что по прежним протоколам за нарушение порядка проведения митинга и неповиновение сотруднику полиции активистку привлекать к административной ответственности не будут.

Накануне в Петербурге огласили приговор фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. У здания суда собралась группа поддержки из 70 человек. Активисты попытались исполнить песню «Порнофильмов» «Это пройдёт» и барабанный марш. Но не удовлетворили вкусы полицейских и оказались в автозаке. Всего задержали 26 человек, организатором посчитали 19-летнего Павла Крисевича, приковавшего себя наручниками к ограде.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Djnyana
Есть грустный фильм.. "Офицер и шпион", так вроде он звучит в прокате нашем, режиссёр - Полански.., грустный фильм..
krasnonosov
Теперь они что любого, вышедшего на улицу, могут хватать и тащить в застенок, приписав ему нарушение самоизоляции?
А как же парад, голосование и походы толпой в церкви. Почему там никого не задерживают?
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