Центр Петербурга затрясся от грохочущих участников парада Победы. Горожане пишут, что задыхаются
Временным соседством с военной техникой остались недовольны жители Центрального района Петербурга. Видеозапись того, что в настоящий момент происходит под окнами их квартир, поступила в редакцию «Фонтанки» 23 июня.
«Нам, жителям Мойки и Миллионной, устраивают фашистскую душегубку, особенно в условиях жары. Дома старинные, трясутся и трещат от тяжести техники, грохочущей рядом с ними, мосты (старые и дряхлые) могут просто рухнуть из-за запредельной нагрузки веса техники. Но главное — люди задыхаются от копоти и гари. Это ад!» — говорится в сообщении одного из возмущенных ситуацией петербуржцев.
На кадрах, сделанных горожанами, видно, как от танка отделяется облако черного дыма, которое в считаные секунды распространяется вдоль всей улицы. Как уточнили собеседники «Фонтанки», знакомые с устройством военной техники, такие выхлопы — «обычная история» для танка.
Отметим, что Миллионная улица, набережная Мойки и другие окрестности Дворцовой площади — традиционные места дислокации военной техники в преддверии парада Победы. Однако в предыдущие годы столь эмоциональной реакции петербуржцев на занимаемую ей позицию не было. Возможно, это связано с тем, что памятное мероприятие обычно проходит в начале мая, когда теплая погода только начинает устанавливаться. В этот же раз подготовка парада ведется в условиях температурных рекордов и небывалой жары, аналогичная ситуация ожидается и завтра, в день его проведения.
В напряженном состоянии сейчас, по всей видимости, находятся и те, кто встретил военную технику, будучи за рулем. По состоянию на шесть вечера центр города «покраснел» на «Яндекс.Картах». Ситуация на дорогах оценивается сервисом в шесть баллов.