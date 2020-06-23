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23.06.2020 18:28
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Центр Петербурга затрясся от грохочущих участников парада Победы. Горожане пишут, что задыхаются

Временным соседством с военной техникой остались недовольны жители Центрального района Петербурга. Видеозапись того, что в настоящий момент происходит под окнами их квартир, поступила в редакцию «Фонтанки» 23 июня.

«Нам, жителям Мойки и Миллионной, устраивают фашистскую душегубку, особенно в условиях жары. Дома старинные, трясутся и трещат от тяжести техники, грохочущей рядом с ними, мосты (старые и дряхлые) могут просто рухнуть из-за запредельной нагрузки веса техники. Но главное — люди задыхаются от копоти и гари. Это ад!» — говорится в сообщении одного из возмущенных ситуацией петербуржцев.

На кадрах, сделанных горожанами, видно, как от танка отделяется облако черного дыма, которое в считаные секунды распространяется вдоль всей улицы. Как уточнили собеседники «Фонтанки», знакомые с устройством военной техники, такие выхлопы — «обычная история» для танка.

Отметим, что Миллионная улица, набережная Мойки и другие окрестности Дворцовой площади — традиционные места дислокации военной техники в преддверии парада Победы. Однако в предыдущие годы столь эмоциональной реакции петербуржцев на занимаемую ей позицию не было. Возможно, это связано с тем, что памятное мероприятие обычно проходит в начале мая, когда теплая погода только начинает устанавливаться. В этот же раз подготовка парада ведется в условиях температурных рекордов и небывалой жары, аналогичная ситуация ожидается и завтра, в день его проведения.

В напряженном состоянии сейчас, по всей видимости, находятся и те, кто встретил военную технику, будучи за рулем. По состоянию на шесть вечера центр города «покраснел» на «Яндекс.Картах». Ситуация на дорогах оценивается сервисом в шесть баллов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

dragvs
Держитесь там, скоро ЭТО закончится... Впрочем, не удивлюсь, если эти парады скоро каждый месяц будут проводить
Camlann
«Нам, жителям Мойки и Миллионной, устраивают фашистскую душегубку, особенно в условиях жары. Дома старинные, трясутся и трещат от тяжести техники, грохочущей рядом с ними, мосты (старые и дряхлые) могут просто рухнуть из-за запредельной нагрузки веса техники. Но главное — люди задыхаются от копоти и гари. Это ад!» /// Типичная истерика либерала. Ну да ничего - денёк-другой потерпит.
yaprotiv
We can't breath?
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