Временным соседством с военной техникой остались недовольны жители Центрального района Петербурга. Видеозапись того, что в настоящий момент происходит под окнами их квартир, поступила в редакцию «Фонтанки» 23 июня.



«Нам, жителям Мойки и Миллионной, устраивают фашистскую душегубку, особенно в условиях жары. Дома старинные, трясутся и трещат от тяжести техники, грохочущей рядом с ними, мосты (старые и дряхлые) могут просто рухнуть из-за запредельной нагрузки веса техники. Но главное — люди задыхаются от копоти и гари. Это ад!» — говорится в сообщении одного из возмущенных ситуацией петербуржцев.

