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23.06.2020 18:19
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В мае производство автомобилей в Петербурге упало на 44%

В мае 2020 года заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Петербурге выпустили 16,3 тысячи машин, что на 43,7% меньше, чем в мае 2019-го, следует из материалов Петростата.

Показатели оказались заметно лучше апреля, когда с конвейера сошло всего 4,1 тыс. машин, что на 89% меньше аналогичного месяца прошлого года.

Снижение происходило из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Хотя самим автозаводам разрешили работать, практически все предприятия остановили или затормозили конвейер. Так, завод Hyundai с 13 апреля по 26 мая работал в одну смену вместо трех, сейчас — в две смены. Nissan возобновил работу лишь с 18 мая — зато сразу в две смены. Toyota вышла из простоя 12 мая, как и раньше, в одну смену.

Всего с января по май автозаводы выпустили 110,9 машины, что на 29,9% меньше, чем за январь — май 2019 года.

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Комментарии (1)

260786601
В июне будет выпущено еще меньше, и в июле...
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