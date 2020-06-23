В мае производство автомобилей в Петербурге упало на 44%

В мае 2020 года заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Петербурге выпустили 16,3 тысячи машин, что на 43,7% меньше, чем в мае 2019-го, следует из материалов Петростата.



Показатели оказались заметно лучше апреля, когда с конвейера сошло всего 4,1 тыс. машин, что на 89% меньше аналогичного месяца прошлого года.

Снижение происходило из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Хотя самим автозаводам разрешили работать, практически все предприятия остановили или затормозили конвейер. Так, завод Hyundai с 13 апреля по 26 мая работал в одну смену вместо трех, сейчас — в две смены. Nissan возобновил работу лишь с 18 мая — зато сразу в две смены. Toyota вышла из простоя 12 мая, как и раньше, в одну смену.