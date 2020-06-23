FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 18:02
3
Печать

Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только при поддержке граждан

Президент России в своем обращении к гражданам коснулся темы голосования по изменению основного закона страны, подчеркнув важность «воли народа».

«1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд», - сообщил 23 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, предложенные изменения в Конституцию зададут «гораздо более высокие требования» к российской социальной и экономической политике, а также к «решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей».

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. Президент Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля, назвав этот день «вполне подходящей датой».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261960371
🍔 🐷 Набpaли лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БEЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/topdieta
Petr_SPb
Действительно удачное время! 22 апреля в день подтверждалось заболевание у 5000 человек, причём половина - в Москве. Сейчас - 7-8 тысяч в день, и по всей России!
Fenomen
Десятилетия с Олодей. Много десятилетий.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний