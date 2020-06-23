Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только при поддержке граждан

«1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд», - сообщил 23 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России в своем обращении к гражданам коснулся темы голосования по изменению основного закона страны, подчеркнув важность «воли народа».

По его словам, предложенные изменения в Конституцию зададут «гораздо более высокие требования» к российской социальной и экономической политике, а также к «решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей».

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. Президент Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля, назвав этот день «вполне подходящей датой».