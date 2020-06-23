Путин: IT-компании в России получат самую низкую налоговую ставку в мире

«Сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью. Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны», — сообщил 23 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России в своем обращении к гражданам рассказал об облегчении налоговых условий для развития IT-бизнеса в РФ.

По его словам, в IT-секторе будет проведен «налоговый манёвр», в рамках которого страховые взносы снизят с 14% до 7,6%.

Ставку налога на прибыль Путин пообещал уменьшить с 20% до 3%. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — подчеркнул президент.