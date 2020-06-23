FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 17:59
1
Печать

Путин: IT-компании в России получат самую низкую налоговую ставку в мире

Путин пообещал «глобально конкурентоспособные» условия для российского IT-рынка

Президент России в своем обращении к гражданам рассказал об облегчении налоговых условий для развития IT-бизнеса в РФ.

«Сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью. Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны», — сообщил 23 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в IT-секторе будет проведен «налоговый манёвр», в рамках которого страховые взносы снизят с 14% до 7,6%.

Ставку налога на прибыль Путин пообещал уменьшить с 20% до 3%. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — подчеркнул президент.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261960371
🍔 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/topdieta
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний