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23.06.2020 18:08
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«Существенное снижение оборота». Продажи петербургских ресторанов в мае упали на 63,3%

Оборот организаций общественного питания в Петербурге в мае упал на 63,3%. Как следует из материалов Петростата, всего организации заработали в прошлом месяце 3 млрд рублей.

Майское снижение оказалось выше апрельского, когда, по данным официальной статистики, продажи упали на 54,7%. «Существенное снижение оборота» в Петростате объяснили коронавирусными ограничениями, из-за которых заведения могли работать только на доставку и на вынос.

Всего в январе-апреле рестораторы заработали 28,1 млрд рублей, что на 26,2% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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Комментарии (2)

261960371
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261738921
да не может такого быть
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