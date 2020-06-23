«Существенное снижение оборота». Продажи петербургских ресторанов в мае упали на 63,3%

Оборот организаций общественного питания в Петербурге в мае упал на 63,3%. Как следует из материалов Петростата, всего организации заработали в прошлом месяце 3 млрд рублей.



Майское снижение оказалось выше апрельского, когда, по данным официальной статистики, продажи упали на 54,7%. «Существенное снижение оборота» в Петростате объяснили коронавирусными ограничениями, из-за которых заведения могли работать только на доставку и на вынос.



Всего в январе-апреле рестораторы заработали 28,1 млрд рублей, что на 26,2% меньше, чем за тот же период 2019 года.

