Путин пообещал петербуржцам льготную ипотеку на новое жильё до 12 млн рублей
Льготные условия ипотеки будут применяться на новое жильё стоимостью выше, чем заявлялось ранее. Об этом во время обращения к гражданам 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, льготная ипотека будет действовать на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как сейчас, а до 6 млн рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 млн рублей. О двух крупнейших городах России глава государства сказал следующее: «Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки».
Cпециальная программа льготной ипотеки для приобретения семьями нового жилья по сниженной ставке в 6,5% была запущена весной. По словам Путина, ей воспользовались уже 45 тысяч семей.