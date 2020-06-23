Путин пообещал петербуржцам льготную ипотеку на новое жильё до 12 млн рублей

Льготные условия ипотеки будут применяться на новое жильё стоимостью выше, чем заявлялось ранее. Об этом во время обращения к гражданам 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, льготная ипотека будет действовать на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как сейчас, а до 6 млн рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 млн рублей. О двух крупнейших городах России глава государства сказал следующее: «Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки».