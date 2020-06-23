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23.06.2020 22:47
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Ремонт Октябрьской набережной уперся в парковку супермаркета. Строителям пришлось стать разрушителями

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Дорожникам пришлось приостановить ремонт дороги Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск, которая является продолжением Октябрьской набережной, чтобы уничтожить незаконную парковку супермаркета во Всеволожском районе Ленобласти. Предписание коммерсанты проигнорировали.

Как сообщили «Фонтанке» 23 июня в дорожном комитете Ленобласти, у супермаркета «Пятёрочка» в посёлке имени Свердлова засыпали и заасфальтировали водоотводную канаву, сделав парковку. Месяц назад ГКУ «Ленавтодор» направило собственнику земельного участка предписание с требованием убрать незаконное примыкание и восстановить кювет, однако коммерсанты его проигнорировали.

В итоге 23 июня дорожники, вооружившись экскаваторами, вышли на демонтаж площадки: сначала распилили уложенный асфальт нарезчиками швов, затем начали восстанавливать кювет. «Захваченный» коммерсантами кусок дороги составил почти 100 метров.

Дорожный комитет Ленобласти

Согласно госконтракту между ГКУ «Ленавтодор» и подрядной организацией, будет отремонтировано 12 километров региональной дороги Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск. На участке от съезда с КАД до посёлка имени Свердлова уложат новый асфальтобетон, заменят остановочные павильоны и укрепят обочины. Работы планируется закончить в августе. На данный момент почти полностью уложили выравнивающий слой асфальта.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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