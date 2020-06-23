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23.06.2020 17:45
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Турция предложила России открыть авиасообщение 15 июля. В Анталье все еще выявляют коронавирус

Власти Турции готовы к открытию авиасообщения с Россией, Анкара предложила Москве запустить рейсы 15 июля. Об этом в интервью «Интерфаксу» 23 июня рассказал посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

«По этому вопросу (возобновление авиасообщения. — Прим. ред.) все еще не было принято окончательного решения. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждем ответа наших российских друзей», — сообщил Самсар.

По словам посла, его страна надеется на перезапуск полётов в течение июля.

Также посол рассказал о запуске программы «Сертификация здорового туризма», которая будет действовать с летнего сезона — 2020, пообещав безопасность отдыха всем российским туристам. Сертификаты должны будут получить авиакомпании, аэропорты и другие транспортные средства, а также места проживания и объекты питания. В курортной провинции Анталья, добавил Самсар, за последние 15 дней было выявлено всего шесть случаев заболевания.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
ага.. откроют... наивные... а кто ж тогда урюпински будет посещать?
261960371
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