«Мы заставляем эпидемию отступить». Путин рассказал о налаженном производстве собственных лекарств для лечения COVID-19 в РФ

Путин в обращении к гражданам сообщил о резерве коек и эффективных лекарствах от COVID-19 для борьбы с пандемией.

«Россия в числе немногих стран в мире сумела наладить производство эффективных лекарств для лечения коронавируса. <...> Если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».