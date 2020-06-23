«Мы заставляем эпидемию отступить». Путин рассказал о налаженном производстве собственных лекарств для лечения COVID-19 в РФ
Путин в обращении к гражданам сообщил о резерве коек и эффективных лекарствах от COVID-19 для борьбы с пандемией.
«Россия в числе немногих стран в мире сумела наладить производство эффективных лекарств для лечения коронавируса. <...> Если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, число новых случаев заражения снижается. Глава государства также напомнил, что Россия лидирует по количеству тестов на тысячу человек среди крупных стран.
«Мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус все еще опасен», — резюмировал Путин.
С начала пандемии в России выявили уже 599 705 случаев COVID-2019, что остается третьим результатом в мире после Бразилии и США.