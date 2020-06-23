Колонна военной техники, участвующей в параде Победы в Петербурге, выдвинулась к Дворцовой площади. Об этом 23 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ЗВО.



В сторону места проведения памятного мероприятия отправились 150 единиц боевой и специальной техники. Ранее экипажи машин завершили оборудование автомобильного транспорта, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами, провели их техническую диагностику и ремонт, а также продезинфицировали внешние части корпусов, боевые отделения и салоны транспортных средств с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Помимо этого, военнослужащие «переобули» гусеничную бронетехнику в асфальтоходные башмаки, чтобы сохранить дорожное покрытие.

