Продезинфицированная военная техника выдвинулась к Дворцовой для участия в параде Победы
Колонна военной техники, участвующей в параде Победы в Петербурге, выдвинулась к Дворцовой площади. Об этом 23 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ЗВО.
В сторону места проведения памятного мероприятия отправились 150 единиц боевой и специальной техники. Ранее экипажи машин завершили оборудование автомобильного транспорта, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами, провели их техническую диагностику и ремонт, а также продезинфицировали внешние части корпусов, боевые отделения и салоны транспортных средств с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Помимо этого, военнослужащие «переобули» гусеничную бронетехнику в асфальтоходные башмаки, чтобы сохранить дорожное покрытие.
пресс-служба ЗВО
Напомним, в колонне будут представлены свыше сотни единиц исторической, новейшей военной и специальной техники, включая танки Т-34 и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», спецавтомобили военной полиции «УАЗ-Пикап» и «Лада Веста». Вся гусеничная техника будет доставляться к Дворцовой площади и обратно на большегрузных тягачах в сопровождении военной автоинспекции.
Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Петербурге 24 июня. В связи с этим в первой половине дня для движения будут перекрыты некоторые улицы в центре города. Часть ограничений уже вступила в силу. Подробнее — в материале «Фонтанки».