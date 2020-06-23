«Ромир»: Россияне начали меньше тратить на еду после отмены самоизоляции

Так, в мае общие расходы среднестатистической российской семьи составили 57,6 тыс. руб., что на 1,4% выше, чем в апреле, и на 13,5% ниже мая 2019 года. При этом расходы на продукты питания составили 42% от общих, или 23,9 тыс. руб. Это меньше, чем расходы на еду в апреле, когда их доля составила 46% (26 тыс. руб.)

«Предыдущее значение индекса было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер», — отмечается в исследовании.



Значение Food Index постепенно росло с февраля. С 34% оно увеличилось до 46% в апреле. При этом суммарные расходы средней семьи составили в январе — феврале 60,5 тыс. руб., в марте они подскочили до 65,4 тыс. руб., в апреле упали до 56,8 тыс. руб., а в мае немного подросли — до 57,6 тыс.



«Несмотря на положительную динамику, выражающуюся в снижении расходов на еду и росте совокупных расходов, индекс принял текущее значение на фоне большей определенности покупателей: необходимости в закупке товаров на длительный срок в мае у покупателей уже не было. Это говорит о том, что сейчас влияние на индекс оказывают скорее структурные, чем временные факторы. В ближайшие месяцы индекс будет корректироваться в сторону стабилизации, но возврата к прежним значениям не ожидается», — считают эксперты.

