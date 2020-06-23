«Он непременно переродится и возвратится к своему народу». Верховный лама Тувы, болевший коронавирусом, скончался в возрасте 44 лет
Верховный лама Тувы Джампел Лодой, ранее госпитализированный с коронавирусом, скончался. Об этом 23 июня сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Instagram.
«Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тыва понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье <...> Он непременно переродится и возвратится к своему народу», — заявил глава Тувы.
Напомним, о госпитализации верховного ламы с коронавирусом стало известно 10 июня. 44-летний Лодой был избран духовным буддийским лидером Тувы в декабре прошлого года.