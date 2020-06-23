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23.06.2020 15:51
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На Будённого «ГАЗель» решила «погреть пузико» в канаве, а в Кудрово фургон нашел себе «балку глупости»

Водители небольших грузовиков 23 июня продолжили начатый накануне их «коллегой» флешмоб курьезных ДТП в Петербурге и окрестностях. Один нашел себе канаву в Красносельском районе, другой — балку во Всеволожском.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 23 июня на проспекте Будённого грузовой автомобиль съехал с дороги в кювет. «Перед «Лентой» «ГАЗель» в канаве греет пузико», — пишет очевидец Дима.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»,

Несколько часов спустя в Кудрово водитель грузовика Volvo не рассчитал высоту своей машины. На развилке Областной улицы он попытался проехать под балкой и в итоге разворотил кузов. «Ждет чего-то и собирает остатки», — пишет в группе Temik.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Накануне утром от двухмесячной «спячки» разбудили знаменитый «мост глупости» на Софийской улице. Очередная «ГАЗель» вскрыла себе кузов, пытаясь проехать под ним.

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