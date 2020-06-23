Водители небольших грузовиков 23 июня продолжили начатый накануне их «коллегой» флешмоб курьезных ДТП в Петербурге и окрестностях. Один нашел себе канаву в Красносельском районе, другой — балку во Всеволожском.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 23 июня на проспекте Будённого грузовой автомобиль съехал с дороги в кювет. «Перед «Лентой» «ГАЗель» в канаве греет пузико», — пишет очевидец Дима.