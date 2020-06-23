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23.06.2020 15:42
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«Повышение температуры, головная боль». В Сеченовском университете рассказали о реакции добровольцев на вакцину от COVID-19

О реакции добровольцев на вакцину от новой коронавирусной инфекции рассказали в Сеченовском университете Минздрава России. Данные о ходе клинических испытаний опубликованы на официальном сайте медучреждения 23 июня.

Как говорится в сообщении, первый этап изучения эффективности и безопасности препарата против коронавируса начался 18 июня, когда были провакцинированы 18 добровольцев. В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные реакции — незначительное повышение температуры, головная боль и т. п., которые в течение суток были самостоятельно купированы, следует из опубликованного текста.

«Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Все требования к проведению подобного рода исследований у нас соблюдены. Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончании исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ», — приводятся в сообщении слова директора Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук.

В медучреждении, напомним, изучают лиофилизированную — в виде порошка — форму вакцины для приготовления раствора и последующего внутримышечного введения. Разрешение на проведение ее клинических испытаний Минздрав РФ выдал 16 июня.

Отобранные для участия в исследовании добровольцы сначала провели две недели в обсервации, а теперь проживают в условиях ограниченных контактов с людьми в комфортных палатах, оснащенных холодильником, необходимой мебелью и отдельным санузлом. С ними постоянно на связи врачи, в случае необходимости оказывается психологическая поддержка. С добровольцами занимаются лечебной физкультурой, чтобы они могли сохранить физическую активность и не набрали лишний вес. К своему привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации. Врачи будут контролировать их состояние в течение шести месяцев после выписки из стационара.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

тат2007amg
А в Сечиновском - ничего не говорили?
Zampano
Мне это напомнило февральские разговоры о том, что 80% заразившихся новым коронавирусом перенесут болезнь в лёгкой (mild) форме: небольшая лихорадка, небольшой кашель, может быть небольшая пневмония...
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