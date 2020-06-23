Банк «Санкт-Петербург» готов дать «Аэрофлоту» в кредит 70 млн евро
Филиал Банка «Санкт-Петербург» в Москве и ПАО «Аэрофлот» заключили генеральные соглашения об общих условиях кредитования на ближайшие 30 месяцев. Как сообщили в банке 23 июня, лимит финансирования на 2,5 года составит 70 млн евро.
Получить кредит авиаперевозчик может в рублях, долларах США и евро, средства пойдут на общекорпоративные цели компании и пополнение оборотных средств.
— Мы приветствуем развитие долгосрочных партнерских отношений между банком и одной из крупнейших авиакомпаний мира, —отметил старший вице-президент — член правления, директор Московского филиала Банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.
Отметим, что ПАО «Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 60,7 млн.