Банк «Санкт-Петербург» готов дать «Аэрофлоту» в кредит 70 млн евро

Филиал Банка «Санкт-Петербург» в Москве и ПАО «Аэрофлот» заключили генеральные соглашения об общих условиях кредитования на ближайшие 30 месяцев. Как сообщили в банке 23 июня, лимит финансирования на 2,5 года составит 70 млн евро.

Получить кредит авиаперевозчик может в рублях, долларах США и евро, средства пойдут на общекорпоративные цели компании и пополнение оборотных средств.

— Мы приветствуем развитие долгосрочных партнерских отношений между банком и одной из крупнейших авиакомпаний мира, —отметил старший вице-президент — член правления, директор Московского филиала Банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.