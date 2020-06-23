Афера с кислинкой. Полицейские задержали мошенников, оставивших петербургских оптовиков без брусники на 5,5 млн

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 июня, в конце прошлого года две компании, занимающиеся оптовыми поставками белорусских продуктов, заключили с некой фирмой договоры на поставку 35 тонн мороженой брусники на 5,5 миллиона рублей — в первом случае, а также 20 тонн сливочного масла и сыра на 13 миллионов рублей — во втором. Согласно договоренности между сторонами, товар был отгружен на склад в посёлке Федоровское в Ленобласти. Не дождавшись оплаты за продукцию, поставщики отправились писать заявления в полицию.

Экономическая полиция Петербурга раскрыла дело о пропаже десятков тонн брусники, принадлежащих двум оптовикам. Ягоды исчезли со склада. Двигаясь по следам предполагаемых преступников, оперативники добрались до Москвы, но в итоге обнаружили продукцию в Северной столице. Есть версия, что от банды могли пострадать коммерсанты по всей стране.

«Естественно, в первую очередь проверили склад, и, конечно же, товаров там уже не было», — описывает ход расследования региональный главк.



Далее сотрудники «экономической» полиции погрузились в изучение торговой и финансовой документации фирмы, которая выступала покупателем, в результате чего выяснили, что она использовалась преступниками как юридическая «ширма» для проведения махинаций.



В какой-то момент расследование привело сыщиков в столичный регион, где на одном из арендованных складов «засветилась» тонна той самой замороженной брусники. Вскоре им удалось выйти на организацию, расположенную на Ярославском проспекте в Петербурге. Ее возглавлял 49-летний уроженец Ленинграда. При этом в уставных документах фирмы он значился под другой фамилией, что сразу насторожило полицейских. В ходе дальнейшей работы оперативники установили причастность коммерсанта к афере с продуктами.



В его мошеннической схеме также были и другие участники, а именно: 55-летний петербуржец и две женщины — 37-летняя жительница Выборгского района Ленобласти и 41-летняя жительница Красного Села. В ходе обысков в их квартирах было изъято большое количество бланков удостоверений и вкладышей с логотипами федеральных органов государственной власти, деньги, флешки и боевой пистолет с патронами.

