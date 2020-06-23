В Петербурге голосование по поправкам пройдет в пяти «красных зонах» больниц. Организацией займется медперсонал
В Петербурге в пяти «красных зонах» больниц, которые работают с коронавирусом, будет организовано голосование по поправкам в Конституцию. Об этом на заседании 23 июня сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко.
По словам Миненко, эту просьбу озвучили сами люди, которые находятся в красных зонах. «Они настаивали, письменно обращаются к главврачам, главам районов и требуют обязательно организовать им голосование», — сказал Миненко.
Голосование пройдет в «красных зонах» 40-й больницы, пансионата «Заря», в Александровской больнице, «Ленэкспо» и Госпитале для ветеранов войн.
Член избиркома Ольга Покровская поинтересовалась, как будет организовано такое голосование. «Там люди будут экипированы… из состава врачебного персонала», — пояснил Миненко.
Напомним, в Петербурге организовали 47 временных участков, большинство которых — в больницах.