В Петербурге голосование по поправкам пройдет в пяти «красных зонах» больниц. Организацией займется медперсонал

В Петербурге в пяти «красных зонах» больниц, которые работают с коронавирусом, будет организовано голосование по поправкам в Конституцию. Об этом на заседании 23 июня сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко.



По словам Миненко, эту просьбу озвучили сами люди, которые находятся в красных зонах. «Они настаивали, письменно обращаются к главврачам, главам районов и требуют обязательно организовать им голосование», — сказал Миненко.



Голосование пройдет в «красных зонах» 40-й больницы, пансионата «Заря», в Александровской больнице, «Ленэкспо» и Госпитале для ветеранов войн.

