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23.06.2020 15:20
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В Петербурге голосование по поправкам пройдет в пяти «красных зонах» больниц. Организацией займется медперсонал

В Петербурге в пяти «красных зонах» больниц, которые работают с коронавирусом, будет организовано голосование по поправкам в Конституцию. Об этом на заседании 23 июня сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко.

По словам Миненко, эту просьбу озвучили сами люди, которые находятся в красных зонах. «Они настаивали, письменно обращаются к главврачам, главам районов и требуют обязательно организовать им голосование», — сказал Миненко.

Голосование пройдет в «красных зонах» 40-й больницы, пансионата «Заря», в Александровской больнице, «Ленэкспо» и Госпитале для ветеранов войн.

Член избиркома Ольга Покровская поинтересовалась, как будет организовано такое голосование. «Там люди будут экипированы… из состава врачебного персонала», — пояснил Миненко.

Напомним, в Петербурге организовали 47 временных участков, большинство которых — в больницах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Ivanov11
Сказки всё это ... 99,9% людей у нас не в состоянии написать жалобу в нужную инстанцию , чтобы дорогу у них под окном отремонтировали , а для возможности участвовать в голосовании написали ... Кто-то реально в это верит ? Например , врачам сейчас в этих больницах уж точно не до голосования , а их пациентам на ИВЛ и подавно ... :))))
vodolaz789
А смысл? Носить урну туда-сюда только заразу тоскать и распространять вирус. Иначе придется каждый бюллетень отдельно же дезинфицировать! Проще тогда иметь две урны: в чистой зоне и в красной зоне. Урну из чистой зоны взять как эталонную с мукулатрой внутри ЗА стабильность.
Mazzzz
В моргах тоже просили , писали письма , но это не точно .
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