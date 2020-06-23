Детским лагерям в Ленобласти разрешено открыться 2 июля. Даже палаточным

Власти Ленинградской области приняли долгожданное решение об открытии со 2 июля детских лагерей. Около 70 из них готовы начать работать с учетом строгих ограничений. Другие говорят, что в таких условиях работать нерентабельно, и закрываются до следующего года.



«Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля. Откроются стационарные лагеря, круглосуточные при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады, — сообщил 23 июня Telegram-канал правительства региона. — Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях. При этом пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не допускается».