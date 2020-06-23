Детским лагерям в Ленобласти разрешено открыться 2 июля. Даже палаточным
Власти Ленинградской области приняли долгожданное решение об открытии со 2 июля детских лагерей. Около 70 из них готовы начать работать с учетом строгих ограничений. Другие говорят, что в таких условиях работать нерентабельно, и закрываются до следующего года.
«Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля. Откроются стационарные лагеря, круглосуточные при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады, — сообщил 23 июня Telegram-канал правительства региона. — Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях. При этом пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не допускается».
Всего в Ленобласти располагается 74 детских лагеря общей вместимостью около 22 тысяч мест. Они ожидают отмашки от властей для начала работы — большая часть путевок была распродана еще до начала коронавирусных ограничений в конце марта.
При этом интригой остаются условия, в которых придется работать детским учреждениям. До сих пор требования властей ограничивали наполняемость лагерей до 50% от общего числа мест. В таких условиях ряд лагерей работать отказался и заявил о закрытии до следующего года.