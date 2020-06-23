Трамп пообещал наказать всех вандалов, рушивших памятники в США

Президент США Дональд Трамп дал указание арестовывать всех, кто совершал акты вандализма на территории страны во время беспорядков, начавшихся с гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он написал 23 июня в своем Twitter.



«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто уничтожает любой памятник, статую или другую подобную федеральную собственность в США, и приговаривать к лишению свободы на срок до 10 лет», - сообщил Трамп.



Он уточнил, что его указание вступает в силу немедленно. При этом его будут применять и задним числом — в отношении вандалов, которые уже что-либо разрушили.

