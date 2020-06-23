В аварии с участием трех машин, произошедшей утром 23 июня в Красносельском районе Петербурга, травмы получили три человека. Все они находились в легковом автомобиле, который не пропустил выезжавший кроссовер.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:25 у дома 70а по проспекту Ленина в Красном Селе 44-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершила столкновение с автомобилем ZAZ Chance, за рулем которого был 40-летний мужчина.

На записи с камер наблюдения видно, что участников аварии было трое: один кроссовер выехал на Ленина из-под знака «Уступи дорогу» и подбил ехавший по проспекту «ЗАЗ», который от удара улетел под колеса второго кроссовера, двигавшегося во встречном направлении.