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23.06.2020 14:10
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Greenpeace раскритиковал законопроект «Единой России» об изменении границ национальных парков

Партия «Единая Россия» подготовила поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях». По мнению активистов, нововведение позволяет властям изменять границы национальных парков.

«Если закон примут, могут пострадать как минимум 63 особо охраняемые территории», — цитирует 23 июня заявление руководителя программы Greenpeace по особо охраняемым территориям Михаила Крейндлина журнал National Geographic.

Нынешнее законодательство запрещает изымать земельные участки заповедников и национальных парков, а также менять целевое назначение земель и убирать их из федеральной собственности. В Greenpeace полагают, что уже было около 10 попыток изменить эти ограничения. Кроме того, многие российские национальные парки находятся под действием международных конвенций и соглашений.

Активисты подготовили обращение в Госдуму, в котором попросили отклонить законопроект.

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Комментарии (2)

Zdobsi
Да наплевали они на законы на асе. Участь быть испорченным все ещё остаётся и у бухты Батарейная в Выборге( была частью ООПТ), в г. Приморск тоже рядом с бухтой Жёлтая работы по разведке так и продолжаются. Лес 240 гектаров вырубили вообще без документов. Фирму заказчик строительства потра не смогли найтмюи по адресу. ООПТ Березовые острова просто не выживут. И никакая кольчатая нерпа и балтийский тюлень, который там щениться должен. Не живут птицы в сероводорода, животные тоже. Все работы продолжаются, без проектирования и документов. Лысый вырубленный лес. Какая Конституция? Начали они с высокой колокольни вообще на все законы и никакие поправки не помогут. Это для имбецилов.
261860121
Не сомневайтесь! Закон протащат, границы будут менять,но по закону,который протащат. Старая формулировка-"Земельные участки не ПОДЛЕЖАТ отчуждения из федеральной собственности" Новая ,по предложению ЕДРО-"...за исключением случаев,установленных настоящим Федеральным законом".Сами дополнили,сами приняли,сами границы передвинули.С Земельным кодексом собираются проделать тоже самое. Попилят заповедное...
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