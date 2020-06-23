Greenpeace раскритиковал законопроект «Единой России» об изменении границ национальных парков
Партия «Единая Россия» подготовила поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях». По мнению активистов, нововведение позволяет властям изменять границы национальных парков.
«Если закон примут, могут пострадать как минимум 63 особо охраняемые территории», — цитирует 23 июня заявление руководителя программы Greenpeace по особо охраняемым территориям Михаила Крейндлина журнал National Geographic.
Нынешнее законодательство запрещает изымать земельные участки заповедников и национальных парков, а также менять целевое назначение земель и убирать их из федеральной собственности. В Greenpeace полагают, что уже было около 10 попыток изменить эти ограничения. Кроме того, многие российские национальные парки находятся под действием международных конвенций и соглашений.
Активисты подготовили обращение в Госдуму, в котором попросили отклонить законопроект.