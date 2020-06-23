Greenpeace раскритиковал законопроект «Единой России» об изменении границ национальных парков

Zdobsi 23 Июн 2020 в 15:48 23 Июн 2020 в 15:48

Да наплевали они на законы на асе. Участь быть испорченным все ещё остаётся и у бухты Батарейная в Выборге( была частью ООПТ), в г. Приморск тоже рядом с бухтой Жёлтая работы по разведке так и продолжаются. Лес 240 гектаров вырубили вообще без документов. Фирму заказчик строительства потра не смогли найтмюи по адресу. ООПТ Березовые острова просто не выживут. И никакая кольчатая нерпа и балтийский тюлень, который там щениться должен. Не живут птицы в сероводорода, животные тоже. Все работы продолжаются, без проектирования и документов. Лысый вырубленный лес. Какая Конституция? Начали они с высокой колокольни вообще на все законы и никакие поправки не помогут. Это для имбецилов.