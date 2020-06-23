Дефект на трубопроводе охладил накаленную обстановку на оживленном перекрестке в Калининском районе Петербурга. Внезапно образовавшаяся в жаркий и сухой день лужа просуществовала чуть больше часа.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 23 июня, вытекание воды на тротуар и проезжую часть они обнаружили на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Луначарского. Увиденное свидетели происшествия назвали «небольшим наводнением». На опубликованном ими видео видно, как легковые автомобили, автобусы и троллейбусы притормаживают и не спеша пересекают «водный» участок, обдавая друг друга брызгами.