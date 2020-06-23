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23.06.2020 14:18
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Подтопленный участок дороги охладил накаленную обстановку на перекрестке Светлановского и Луначарского

Дефект на трубопроводе охладил накаленную обстановку на оживленном перекрестке в Калининском районе Петербурга. Внезапно образовавшаяся в жаркий и сухой день лужа просуществовала чуть больше часа.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 23 июня, вытекание воды на тротуар и проезжую часть они обнаружили на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Луначарского. Увиденное свидетели происшествия назвали «небольшим наводнением». На опубликованном ими видео видно, как легковые автомобили, автобусы и троллейбусы притормаживают и не спеша пересекают «водный» участок, обдавая друг друга брызгами.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Подробности случившегося по указанному адресу привела пресс-служба Водоканала. Как рассказали «Фонтанке» на предприятии, авария на трубопроводе произошла примерно в 11:30 у дома 93 на проспекте Луначарского. На место отправилась бригада, которой удалось локализовать вытекание холодной воды в 12:40. На потребителях ситуация не отразилась. Движение на перекрестке не перекрывали.

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