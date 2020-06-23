Водитель попал под колеса своего же автобуса на Маршала Жукова. В Ивангороде задавили пенсионерку

Утром 23 июня с разницей в час под колеса машин попали два человека. В Кировском районе Петербурга серьезно пострадал вышедший из автобуса водитель, а в Кингисеппском районе Ленобласти погибла пожилая женщина-пешеход.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10:30 у дома 80 по проспекту Маршала Жукова стоящий автобус ЛиАЗ самопроизвольно начал движение и наехал на 62-летнего водителя, который находился в этот момент снаружи автобуса. Мужчина получил тяжелые травмы.