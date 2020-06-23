Скончался реаниматолог из роддома №9. В «списке памяти» уже 45 петербургских медиков, не переживших пандемию

Скончался врач анестезиолог-реаниматолог, работавший в роддоме №9 в Петербурге. Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в комитете здравоохранения Смольного 23 июня.



В «Списке памяти», созданном российскими врачами, на сегодняшний день числятся 45 медиков, умерших в Петербурге во время пандемии коронавируса.



На прошлой неделе стало известно о трёх летальных исходах. Скончался заведующий вторым терапевтическим отделением в больнице Святого Георгия Игорь Менакер, 33-летний офтальмолог, работавший в больнице №2, и 73-летний врач скорой помощи Евгений Захаров.

