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23.06.2020 13:22
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Ещё один ребёнок из Петербурга оказался в реанимации после встречи с гадюкой

Врачи борются за жизнь 10-летней жительницы Петербурга. Девочку укусила змея в Тихвинском районе Ленинградской области.

Как сообщают 23 июня 47news, около часа дня 22 июня в приёмный покой тихвинской районной больницы из дома в деревне Горка была доставлена десятилетняя школьница. Родственники пострадавшей петербурженки рассказали, что её в руку укусила змея. Ребёнка поместили в реанимацию.

Четырьмя днями ранее гадюка укусила восьмилетку в Красносельском районе Петербурга. Мальчик также попал в реанимацию.

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Комментарии (3)

VF812
Не могу понять, отчего дети попадают в реанимацию. Меня гадюка кусала в Ленинградской области, руку раздуло, сели на авто, отвезли в районную больничку, сделали два укола, все успокоилось. Сейчас-то что?
hal9000
Я када первый раз увидел гадюку..в штаны навалил..и убежал..бежал бежал а потом думаю а че я бегу если она за мной не ползет..остановился передохнул и опять пошел к ней..а она просто на солнце спала..даже не заметила меня..я палкой в нее кинулся она пшикнула и уползла..
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