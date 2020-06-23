Ещё один ребёнок из Петербурга оказался в реанимации после встречи с гадюкой

Врачи борются за жизнь 10-летней жительницы Петербурга. Девочку укусила змея в Тихвинском районе Ленинградской области.



Как сообщают 23 июня 47news, около часа дня 22 июня в приёмный покой тихвинской районной больницы из дома в деревне Горка была доставлена десятилетняя школьница. Родственники пострадавшей петербурженки рассказали, что её в руку укусила змея. Ребёнка поместили в реанимацию.



Четырьмя днями ранее гадюка укусила восьмилетку в Красносельском районе Петербурга. Мальчик также попал в реанимацию.

