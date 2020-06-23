В столице Тывы из-за коронавируса приостановили работу общественного транспорта, чтобы люди не ездили «без особой на то надобности»
В столице Тывы из-за коронавируса приостановили работу общественного транспорта. Властям не понравилось перемещение людей «без особой на то надобности»
Мэрия Кызыла приняла решение приостановить работу городского и пригородного транспорта «до особого распоряжения».
«Ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам с 23 июня 2020 года до особого распоряжения», — сообщается в документе на сайте мэрии Кызыла.
Решение властей было объяснено «крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», а также поведением граждан. «Многие из нас не соблюдают введенные запреты, предпочитают свободно перемещаться по городу без особой на то надобности», — говорится в заявлении властей.
С начала пандемии в республике выявлено 3575 случаев COVID-19. Тыва пока не перешла на первый этап снятия ограничений. Власти требуют от жителей соблюдать масочный режим и оставаться в самоизоляции.