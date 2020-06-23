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23.06.2020 13:17
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В столице Тывы из-за коронавируса приостановили работу общественного транспорта, чтобы люди не ездили «без особой на то надобности»

В столице Тывы из-за коронавируса приостановили работу общественного транспорта. Властям не понравилось перемещение людей «без особой на то надобности»

Мэрия Кызыла приняла решение приостановить работу городского и пригородного транспорта «до особого распоряжения».

«Ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам с 23 июня 2020 года до особого распоряжения», — сообщается в документе на сайте мэрии Кызыла.

Решение властей было объяснено «крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», а также поведением граждан. «Многие из нас не соблюдают введенные запреты, предпочитают свободно перемещаться по городу без особой на то надобности», — говорится в заявлении властей.

С начала пандемии в республике выявлено 3575 случаев COVID-19. Тыва пока не перешла на первый этап снятия ограничений. Власти требуют от жителей соблюдать масочный режим и оставаться в самоизоляции.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Тувинцы народ горячий, напомнят по случаю про особую надобность!
f0ntan
Населением и площадью как Пушкин
261889661
Властям не понравилось перемещение людей «без особой на то надобности»
И вправду, совсем от рук отбились, ездЮЮт куда хотя без особого позволения властей!
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