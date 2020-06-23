Стало известно, кто построит школу в Колпино почти за миллиард рублей

Новое здание школы в Колпино построит АО «Стройинвест», следует из данных сайта госзакупок.

К участию в аукционе было допущено две заявки от «Стройинвеста» и «Суар-групп». Снизивший цену практически на 75 млн рублей «Стройинвест» признан победителем. Стоимость контракта составит более 924 млн рублей.

В портфеле компании числятся контракты по строительству школы на Дальневосточном проспекте и реконструкции здания центра образования №167 в Красносельском районе. «Стройинвест» также специализируется на дорожных работах, в этом году компания ведёт ремонт набережной Мартынова.