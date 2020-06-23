Полиция задержала еще около 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу
Массовое задержание фанатов московского футбольного клуба «Спартак» прошло в рамках делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Как сообщает Sport24 во вторник, 23 июня, задержаны около 20 болельщиков.
Напомним, красно-белые выехали в Тулу на матч с «Арсеналом» вечером 19 июня. 20 июня Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве сообщило, что провожавшие клубный автобус болельщики перекрыли проезжую часть и жгли файеры.
Футбол возвращается 💪🏻🔴⚪️— Supporters Group News (@SupportersNews) June 19, 2020
«Спартак» отправился в Тулу!
На выезде со стадиона команду проводили болельщики 🙌🏻
И всегда мы рядом, где бы клуб наш не играл (с) ВИА ФРАТРИЯ pic.twitter.com/6agybNDMex
В результате против них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
21 июня правоохранительные органы задержали заводящего фанатской трибуны красно-белых Алексея-Гитару. 23 июня суд должен выбрать для него меру пресечения. Сама же игра завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2. Футболисты московского клуба заявили, что готовы выплатить штрафы за болельщиков.