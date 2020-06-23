Массовое задержание фанатов московского футбольного клуба «Спартак» прошло в рамках делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Как сообщает Sport24 во вторник, 23 июня, задержаны около 20 болельщиков.



Напомним, красно-белые выехали в Тулу на матч с «Арсеналом» вечером 19 июня. 20 июня Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве сообщило, что провожавшие клубный автобус болельщики перекрыли проезжую часть и жгли файеры.

