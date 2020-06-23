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23.06.2020 13:03
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Полиция задержала еще около 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Массовое задержание фанатов московского футбольного клуба «Спартак» прошло в рамках делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Как сообщает Sport24 во вторник, 23 июня, задержаны около 20 болельщиков.

Напомним, красно-белые выехали в Тулу на матч с «Арсеналом» вечером 19 июня. 20 июня Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве сообщило, что провожавшие клубный автобус болельщики перекрыли проезжую часть и жгли файеры.

В результате против них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

21 июня правоохранительные органы задержали заводящего фанатской трибуны красно-белых Алексея-Гитару. 23 июня суд должен выбрать для него меру пресечения. Сама же игра завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2. Футболисты московского клуба заявили, что готовы выплатить штрафы за болельщиков.

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