Суд в Приозерске решил, что бывший муниципальный депутат Илья Русинов может сбежать, и на время следствия отправил его в изолятор. Его обвиняют в покушении на убийство.



О мере пресечения в виде заключения под стражу 23 июня сообщает Следственный комитет Ленинградской области. В СИЗО он останется до 20 августа.