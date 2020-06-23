Бывший депутат-единоросс из Петербурга после стрельбы по лодке отправился в СИЗО
Суд в Приозерске решил, что бывший муниципальный депутат Илья Русинов может сбежать, и на время следствия отправил его в изолятор. Его обвиняют в покушении на убийство.
О мере пресечения в виде заключения под стражу 23 июня сообщает Следственный комитет Ленинградской области. В СИЗО он останется до 20 августа.
СК по СЗФО
Задержали его накануне, после того как в больнице оказалась подстреленная им женщина. Она вместе с супругом и дочерью каталась на лодке, семья оказалась рядом с участком Русинова в поселке Студеное Приозерского района.
После новостей о задержании «Единая Россия» предпочла вычеркнуть Русинова из своих рядов.