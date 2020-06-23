FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 14:22
7
Печать

Бывший депутат-единоросс из Петербурга после стрельбы по лодке отправился в СИЗО

Суд в Приозерске решил, что бывший муниципальный депутат Илья Русинов может сбежать, и на время следствия отправил его в изолятор. Его обвиняют в покушении на убийство.

О мере пресечения в виде заключения под стражу 23 июня сообщает Следственный комитет Ленинградской области. В СИЗО он останется до 20 августа.

СК по СЗФО

Задержали его накануне, после того как в больнице оказалась подстреленная им женщина. Она вместе с супругом и дочерью каталась на лодке, семья оказалась рядом с участком Русинова в поселке Студеное Приозерского района.

После новостей о задержании «Единая Россия» предпочла вычеркнуть Русинова из своих рядов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

260928241
Не смотря на то , что последователей ,товарищей из Городского общежития пролетариата пруд пруди , надо 1 июля пойти на избирательные участки и проголосовать за нашу стабильность .
Oleg_I
Правильнее не "после стрельбы по лодке", а после стрельбы по людям. Женщина в тяжелом состоянии - то есть при смерти. Это немного разное. Что характерно, стрелял он 20 июня, а был задержан только 22. Видимо, надо было согласовать, а тут субботний день, все отдыхают - как согласуешь? А уже в понедельник, да, вопрос рассмотрели, задержание одобрили. А то, что за 2 дня он сто раз мог сбежать и избавиться от улик - да кого волнует.
kuk-vasyusha
Отдали бы этого героя на суд линча
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний