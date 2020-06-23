«И пуст бюджет и пуст карман, в засилье масок и ковида». Губернатор Курганской области в стихах рассказал о коронавирусе и об ограничениях
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в стихах решил ответить на вопрос местной жительницы о снятии коронавирусных ограничений. Общение происходило 23 июня в его Instagram.
Один из вопросов касался того, когда в регионе откроются кафе. «Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось «Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет и пуст карман, в засилье масок и ковида», — написал в ответ Шумков.
Кроме того, он ответил на вопрос о том, почему ходит без маски, показывая дурной пример.
«Решением штаба ношение маски предписано в закрытых объектах с массовым посещением людей. Потому, входя в магазин или иной подобный объект, маску надеваю, как и остальные. Пример показываю простой — не искать соринку в чужом глазу и не доводить ситуацию до абсурда», — подчеркнул губернатор.