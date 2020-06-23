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23.06.2020 12:57
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«И пуст бюджет и пуст карман, в засилье масок и ковида». Губернатор Курганской области в стихах рассказал о коронавирусе и об ограничениях

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в стихах решил ответить на вопрос местной жительницы о снятии коронавирусных ограничений. Общение происходило 23 июня в его Instagram.

Один из вопросов касался того, когда в регионе откроются кафе. «Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось «Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет и пуст карман, в засилье масок и ковида», — написал в ответ Шумков.

Кроме того, он ответил на вопрос о том, почему ходит без маски, показывая дурной пример.

«Решением штаба ношение маски предписано в закрытых объектах с массовым посещением людей. Потому, входя в магазин или иной подобный объект, маску надеваю, как и остальные. Пример показываю простой — не искать соринку в чужом глазу и не доводить ситуацию до абсурда», — подчеркнул губернатор.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Сейчас чиновникам, главное, глазами не рыскать
Агроном аэродрома
Ой, ну так не бывает. У чиновника или карман пуст, или бюджет.
krasnonosov
Куда смотрит росгвардия? Почему не дубасят человека без маски и перчаток?
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