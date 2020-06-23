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23.06.2020 12:44
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Врачи спасают 15-летнюю девочку после падения на Петроградской стороне

15-летняя девочка в тяжёлом состоянии доставлена в детскую горбольницу №2 Святой Марии Магдалины. Об этом 23 июня «Фонтанке» сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника, в двенадцатом часу дня подросток был найден под окнами дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Изначально врачи сочли её нетранспортабельной, однако после реанимационных действий ребёнка отвезли в детскую больницу на Васильевском острове.

Известно, что девочка проживает на 5-м этаже дома, рядом с которым была найдена. В квартире в момент происшествия находилась её бабушка.

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