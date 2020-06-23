Российские моряки подпортили «ковидную» статистику в Южной Корее. Корейцы усилят контроль за российскими судами

Южнокорейские СМИ сообщили, что рекордный спад заболеваемости COVID-19 не продлился долго, так как у прибывших из РФ моряков обнаружили коронавирус.



«Во вторник новые случаи заражения вирусом в Южной Корее вызваны завозными случаями, причем большинство из них приходится на моряков на корабле под российским флагом, пришвартованном в юго-восточном городе Пусан», — сообщает 23 июня корейское агентство Yonhap.

Центр по контролю и профилактике заболеваний посетовал, что впервые за почти 40 дней число завозных случаев превысило количество заразившихся внутри страны. В понедельник, 22 июня, в Южной Корее было зафиксировано всего 17 случаев, что стало «самым низким показателем за почти месяц». Во вторник, 23 июня, ежедневный прирост составил уже 46 заболевших.