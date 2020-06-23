Российские моряки подпортили «ковидную» статистику в Южной Корее. Корейцы усилят контроль за российскими судами
Южнокорейские СМИ сообщили, что рекордный спад заболеваемости COVID-19 не продлился долго, так как у прибывших из РФ моряков обнаружили коронавирус.
«Во вторник новые случаи заражения вирусом в Южной Корее вызваны завозными случаями, причем большинство из них приходится на моряков на корабле под российским флагом, пришвартованном в юго-восточном городе Пусан», — сообщает 23 июня корейское агентство Yonhap.
Центр по контролю и профилактике заболеваний посетовал, что впервые за почти 40 дней число завозных случаев превысило количество заразившихся внутри страны. В понедельник, 22 июня, в Южной Корее было зафиксировано всего 17 случаев, что стало «самым низким показателем за почти месяц». Во вторник, 23 июня, ежедневный прирост составил уже 46 заболевших.
Российское судно, подпортившее статистику, прибыло в Пусан из Владивостока. Оператор «Айс стрим», по версии корейской стороны, не уведомил о симптомах COVID-19 у некоторых моряков, а проверка в Пусане показала заболевание у 16 человек из 21 члена экипажа. После этого десятки сотрудников порта отправили на карантин.
Эту информацию подтвердили и в российском консульстве. «Заболевшие граждане будут госпитализированы в специализированном медицинском центре города Пусана. На текущий момент болезнь протекает бессимптомно, российские граждане получают квалифицированную медпомощь», — уточнили дипломаты.
При этом часть сотрудников порта в Пусане работала и на другом российском судне-рефрижераторе, «Айс Кристалл», у одного из моряков которого также был подтвержден COVID-19.
Южная Корея объявила об усилении контроля за российскими судами.
С начала пандемии в стране было зафиксировано 12 484 случая COVID-19.