Из-за коронавируса в США отложили суд по иску вдовы петербургского боксера Дадашева
Решение о компенсации Елизавете Апушкиной, вдове петербургского боксера Максима Дадашева, отложено. Как сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на вдову спортсмена, дело в эпидемии коронавируса.
«Была точная дата заседания, 25 мая, но его перенесли. Суды в полной мере не работают. Теперь адвокат должен сообщить новую дату», — заявила Апушкина.
Вдова боксера требует от Атлетической комиссии штата Мэриленд денежную компенсацию за смерть мужа. Суд должен определить сумму, которую она должна будет получить.
20 июля 2019 года Дадашев провел в США бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и сын. Похоронили боксера в Петергофе. Вдова рассказывала «Фонтанке», почему она считает виновными в смерти мужа организаторов турнира.