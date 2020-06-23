За должность главы Контрольно-счетной палаты Петербурга поборются два аудитора КСП

В Заксобрании Петербурга 23 июня состоялся первый тур избрания председателя Контрольно-счетной палаты города. По его итогам в финал прошли аудиторы палаты Константин Желудков и Юрий Шутов. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.



Всего на должность выдвигались три кандидатуры. Желудкова выдвинула постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности ЗакСа, Шутова — комитет по законодательству. Кроме того, на пост претендовал Александр Томов, глава местной администрации МО «Петровский», выдвинутый парламентской комиссией по устройству госвласти.

