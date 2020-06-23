За должность главы Контрольно-счетной палаты Петербурга поборются два аудитора КСП
В Заксобрании Петербурга 23 июня состоялся первый тур избрания председателя Контрольно-счетной палаты города. По его итогам в финал прошли аудиторы палаты Константин Желудков и Юрий Шутов. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.
Всего на должность выдвигались три кандидатуры. Желудкова выдвинула постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности ЗакСа, Шутова — комитет по законодательству. Кроме того, на пост претендовал Александр Томов, глава местной администрации МО «Петровский», выдвинутый парламентской комиссией по устройству госвласти.
В первом туре Желудков набрал 41 голос «за» и 3 «против», Томов — 2 «за» и 2 «против», а Шутова поддержали 29 депутатов и четверо проголосовали «против». Согласно регламенту, в финал попадают кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов. Второй тур пройдет 23 июня.