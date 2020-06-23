Осенний культурный форум может пройти в Петербурге в очном режиме. Губернатор приказал готовиться
Губернатор Александр Беглов рассчитывает, что 9-й Международный культурный форум пройдет в Петербурге в традиционном режиме. Он был запланирован на ноябрь.
«Надеюсь, мы его проведем в очном режиме, и он будет таким же увлекательным, как и предыдущие», — заявил Беглов на правительственном заседании 23 июня.
Организаторами форума традиционно являются федеральное правительство, Минкульт и Смольный. Мероприятие включает «Профессиональный поток», предназначенный для специалистов: в него входят мероприятия 14 секций, каждая из которых охватывает одну из областей культурной деятельности, 4 тематических трека, события Деловой площадки и др.
В «Общественный поток» входит ряд образовательных мероприятий, таких как дискуссии и лекции, премьеры и выставки. Фестивальная программа предусматривает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга.
Напомним, проведение IX Международного культурного форума в Петербурге изначально было назначено на 12–14 ноября. В прошлом году он проходил с 14 по 16 ноября.