«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Петербургская турфирма «Ника», один из старейших российских туроператоров, объявила о прекращении деятельности.



«Поверьте, мы старались, как могли. До последней минуты мы были уверены, что справимся. Но текущая ситуация «загнала нас в угол». Невозможность совершить вами поездки произошла не по нашей вине», — говорится 23 июня в заявлении на сайте компании.



Среди причин, которые привели к решению о закрытии, были названы коронавирус, остановка туризма и якобы нежелание страховщиков продлевать существующий договор. «Продолжать работу в области международного выездного туризма мы не можем», — резюмируется в сообщении «Ники».

