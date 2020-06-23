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23.06.2020 11:38
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«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Петербургская турфирма «Ника», один из старейших российских туроператоров, объявила о прекращении деятельности.

«Поверьте, мы старались, как могли. До последней минуты мы были уверены, что справимся. Но текущая ситуация «загнала нас в угол». Невозможность совершить вами поездки произошла не по нашей вине», — говорится 23 июня в заявлении на сайте компании.

Среди причин, которые привели к решению о закрытии, были названы коронавирус, остановка туризма и якобы нежелание страховщиков продлевать существующий договор. «Продолжать работу в области международного выездного туризма мы не можем», — резюмируется в сообщении «Ники».

Офис компании в Москве в ближайшее время прекратит свою деятельность, а отделение в Петербурге продолжит работу в дистанционном формате, чтобы урегулировать все вопросы с клиентами.

Ранее Ростуризм оценил потери туротрасли от пандемии в 1,5 триллиона рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Djnyana
Почти 30 лет на рынке.. Перебор явный! ) А.. - обнулиться? Рэперы тоже хотят заниматься бизнесом! Любым..! ) Как там, у Блока.."Теперь, когда смеюсь над чем-нибудь, смеюсь, чтоб не заплакать...".
f0ntan
Раньше кормили советами, чтобы не лопухнуться при покупке туров и чтобы не пропали деньги, что нужно смотреть на возраст турфирмы, на ее размер, на число филиалов. Но вот у нас разорилась турфирма "Нева", которая давно работала на рынке, в Англии разорилась известная старейшая турфирма "Томас Кук". Теперь у нас разорилась турфирма "Ника". В результате получается, что среди турфирм доверять некому и надежнее туры покупать и бронировать самому.
f0ntan
С появлением сайтов и программ поиска и бронирования более выгодных и дешевых мест в гостиницах услуги турфирм больше не нужны. Свой тур можно составить самостоятельно. Места в гостиницах забронировать самому. Билеты на поезда и самолеты купить самому, в т.ч. и за рубежом (до и после снятия короновирусных ограничений)
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